Истребители Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н США над Балтикой

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Два Су-27 перехватили над Балтийским морем стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушная цель, приближающаяся к государственной границе страны, была обнаружена 28 августа. Экипажи российских истребителей Су-27 подлетели на безопасное расстояние к объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от границы они благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – подчеркивается в сообщении. Нарушения границы иностранным самолетом не допущено, добавили в центре.

В тот же день российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Экипаж опознал стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, после его разворота от госграницы Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования.

На этой неделе истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота перехватил самолет патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion. Воздушную цель засекли РЛС России над нейтральными водами Баренцева моря.

Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты США, Швеции и ФРГ. Три самолета-разведчика направлялись к госгранице РФ: RC-135 ВВС США, "Гольфстрим" ВВС Швеции и "Орион" ВМС ФРГ.