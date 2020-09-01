Российский Су-27 перехватил самолет ВВС Германии над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета ВВС Германии над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

Там отметили, что российские средства контроля воздушного пространства заметили надвигающийся к государственной границе страны объект. Для его определения над Балтийским морем взлетел Су-27. Самолет входит в состав дежурных сил Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии", – говорится в сообщении центра.

Ранее российский истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил норвежский самолет. Это произошло над Баренцевом морем.

