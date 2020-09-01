МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил норвежский самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушную цель, приближающуюся к границам РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря.

Поднятый в небо МиГ-31 идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Накануне российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США над Балтийским морем. После того как американские самолеты ушли от госграницы, истребители вернулись на аэродром базирования.

Также российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота поднимался на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой.