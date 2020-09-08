Истребитель МиГ-29 вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии

16:43
Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma
Российский истребитель МиГ-29 поднимался в воздух на перехват самолета военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, неопознанный летательный аппарат приближался к границам страны над Баренцевым морем.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – объяснили в ведомстве.
Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. Границы РФ норвежский самолет не нарушил.
Накануне в том же регионе самолеты российских ВВС перехватили сразу три иностранных летательных аппарата. Последним сопроводили стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135.
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