Истребители МиГ-31 перехватили самолеты Норвегии над Баренцевым море третий день подряд

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5 сентября норвежский патрульный самолет "Орион" приблизился к государственной границе РФ над Баренцевым море, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там отметили, что самолеты Норвегии третий день подряд приближаются к границе. Для его перехвата был направлен истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В Центре сообщили, что после разворота "Ориона" российский самолет вернулся на аэродром базирования.

Ранее к границе России в Черном море приблизились три американских бомбардировщика B-52H. На перехват были отправлены восемь российских истребителей Су-27 и Су-30.