Три американских бомбардировщика приблизились к границе РФ в Черном море

04 сентября, 22:36
Фото: TASS/Zuma/Julie Rogers
Три американских бомбардировщика B-52H приблизились к границе России в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Сообщалось, что они были обнаружены средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа. На перехват отправили четыре российских истребителя Су-27 и четыре самолета Су-30.
В Центре отметили, что после этого американские бомбардировщики удалились. Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
"Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено", – сообщили в Центре.
Ранее два стратегических бомбардировщика США B52-H пролетели в близости от Крыма. Сообщалось, что они пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, а после чего вошли в воздушное пространство Украины, взяв курс на Крым. Самолеты приблизились к полуострову на расстоянии 53 километров.
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