МиГ-31 вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет военно-воздушных сил Норвегии на подступах к границе РФ над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной России, мониторинг воздушного пространства привел к обнаружению летательного аппарата над нейтральными водами.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – подчеркнули в ведомстве.

В центре управления обороной напомнили, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Норвежский самолет не нарушил границы России.

Накануне МиГ-31 направляли на перехват самолетов США и Великобритании в Баренцевом море. Истребитель также сопроводил представителей ВВС западных стран у границы.

