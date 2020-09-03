Истребитель МиГ-31 перехватил самолеты США и Великобритании в Баренцевом море

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем два самолета, принадлежащие США и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушные цели, приближающиеся к границе России, были зафиксированы в четверг, 3 сентября.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании", – сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Встретив зарубежные самолеты, истребитель сопроводил их у границы, после чего вернулся на аэродром базирования в составе Северного флота.

1 сентября для перехвата самолета ВВС Германии над нейтральными водами Балтийского моря в воздух поднимался российский истребитель Су-27.

