Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму

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Два стратегических бомбардировщика США пролетели в близости от Крыма. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мониторинговый ресурс.

Отмечается, что самолеты Boeing B-52H Stratofortress пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, а после чего вошли в воздушное пространство Украины, взяв курс на Крым. Самолеты приблизились к полуострову на расстоянии 53 километров.

1 сентября российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США над Балтийским морем. Для перехвата были подняты три истребителя Су-27. Экипажи российских самолетов смогли определить, что приближающиеся воздушные цели – стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

Днем ранее истребитель Су-27 из состава Балтийского флота был поднят на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Самолеты стран Евросоюза не нарушили границу РФ, истребитель Су-27 сопроводил их в соответствии с нормами международного законодательства.

