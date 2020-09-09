Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Для перехвата разведчика в воздух поднялся многоцелевой истребитель Су-27, после чего американский самолет удалился из поля видимости над государственной границей РФ.

Два дня назад российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. В воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В этот же день истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion военно-воздушных сил Норвегии, который двигался к российской границе. После разворота самолета ВВС Норвегии от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.

