Истребители РФ сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями

14:22
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Истребители РФ сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Для перехвата разведчика в воздух поднялись истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35С Восточного военного округа, после чего американский самолет удалился из поля видимости над государственной границей РФ.
Накануне российские истребители сумели перехватить три американских самолета над акваторией Черного моря. Для определения целей в воздух были подняты четыре истребителя сил ПВО Южного военного округа – два Су-27 и два Су-30. Экипажи российских самолетов смогли опознать в указанных целях три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.
11 сентября российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Это воздушное средство также не было допущено на территорию РФ.
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