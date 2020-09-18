Су-27 перехватил патрульный самолет США над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 сопроводил над Черным морем самолет патрульной авиации США, сообщает RT.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что 18 сентября радары обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

Поднятый в воздух Су-27 идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Накануне МИГ-31 перехватил два самолета ВВС США над Беринговым морем. Экипаж идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B.

До этого Су-27 перехватил самолет ВВС Великобритании над Черным морем. Экипаж идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135.