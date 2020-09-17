МИГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

11:24
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Российский истребитель перехватил двух бомбардировщиков ВВС США над акваторией Берингова моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
17 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Чтобы опознать их и не допустить нарушения госграницы, в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.
Экипаж идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря.
Когда американские самолеты удалились от границы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Весь его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Накануне российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика ВВС Великобритании над Черным морем. В результате нарушения госграницы РФ не было допущено. После разворота иностранного самолета-разведчика Су-27 успешно вернулся на базу.
14 сентября истребители РФ перехватили три американских самолета над Черным морем.
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