Два истребителя Су-27 поднимались на перехват американских самолетов в Черном море

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Два истребителя Су-27 поднимались в небо над Черным морем на перехват двух бомбардировщиков военно-воздушных сил США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", – рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Самолеты американских ВВС не пересекли границу РФ. Сопровождение летательных аппаратов со стороны российских истребителей было выполнено в полном соответствии с нормами международного права.

Два дня назад истребители РФ сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем. В воздух поднимались МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

