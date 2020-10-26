Су-27 перехватил военные самолеты Германии и США над Балтийским морем

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Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика U-2S и германского самолета патрульной авиации Р-3С Orion, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Российскими средствами воздушного контроля были обнаружены два самолета, приближавшиеся к госгранице РФ. Для их опознавания подняли в воздух Су-27, который сопроводил борта над акваторией Балтийского моря.

Ранее истребителю Миг-31 пришлось подниматься на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Беринговым морем. По данным центра, нарушения государственной границы РФ допущено не было.

До этого Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВМС Германии и самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции.