Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика

05 октября, 17:04
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВМС Германии и самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции.
После сопровождения объектов над акваторией Балтийского моря Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в центре.
28 сентября Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем двух самолетов военно-морской авиации США и Германии. Оба самолета приближались к государственной границе РФ.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов объявил, что НАТО и США, в частности, проявляют повышенную активность у границ РФ. Он отметил, что тезис об агрессии со стороны России не соответствует действительности.
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