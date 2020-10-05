Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика

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Российский истребитель Су-27 перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВМС Германии и самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции.

После сопровождения объектов над акваторией Балтийского моря Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в центре.

28 сентября Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем двух самолетов военно-морской авиации США и Германии. Оба самолета приближались к государственной границе РФ.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов объявил, что НАТО и США, в частности, проявляют повышенную активность у границ РФ. Он отметил, что тезис об агрессии со стороны России не соответствует действительности.