Бомбардировщики США отработали "удары" по Калининграду – СМИ

29 сентября, 11:57
Фото: АР/Senior Airman Keifer Bowes/U.S. Air Force
Полеты бомбардировщиков военно-воздушных сил США были связаны с отработкой налетов на Калининград и прилегающую область. Об этом сообщает издание Forbes.
Журналисты объяснили, что американские самолеты B-52H стартовали с базы британских ВВС в Фэрлонде 23 октября. Они проследовали до российского анклава, обогнув его по Сувалкскому коридору между Калининградской областью и Белоруссией.
По мнению авторов статьи, бомбардировщики США отрабатывали удар именно по Калининградской области из-за того, что в этом регионе расположены российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы "Искандер".
Один из полетов бомбардировщиков В-52Н прошел 25 сентября. Два самолета были перехвачены российским истребителем Су-27, который сопроводил иностранные летательные аппараты над Балтийским морем.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов объявил, что НАТО и США в частности проявляют повышенную активность у границ РФ. Он отметил, что тезис об агрессии со стороны России не соответствует действительности.
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