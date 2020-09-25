Су-27 поднимали на перехват двух самолетов США над Балтийским морем

19:58
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Об этом сообщает RT.
"25 сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", – рассказали в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты приближались к государственной границе РФ. Су-27 сопроводил американские самолеты вдоль нее, после чего вернулся на аэродром базирования.
Ранее генерал армии РФ Валерий Герасимов отметил, что у границы страны активизировались военнослужащие США и НАТО. В частности, он заявил, что зарубежные самолеты стали чаще подлетать к границе России.
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