В Генштабе рассказали об активности НАТО у границ России

19:27
Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck/Zuma
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов рассказал о возросшей активности военнослужащих США у границ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", – подчеркнул специалист.
Кроме того, Герасимов обратил внимание на участившиеся полеты иностранных самолетов в районах Баренцева, Балтийского и Черного морей.
В частности, накануне российский истребитель Су-27 вылетал на перехват бомбардировщика военно-воздушных сил США. Самолет следовал к границе России над Польшей.
Днем ранее пара истребителей того же класса поднималась на перехват двух американских летательных аппаратов над Черным морем. Цели были опознаны как бомбардировщики B-52H ВВС США.
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