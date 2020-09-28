Российский истребитель перехватил патрульные самолеты США и Германии над Балтикой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Истребитель Российской Федерации Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем двух самолетов военно-морской авиации США и Германии. Об этом заявил Национальный центр управления обороной, передает ТАСС.

"28 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели", – сообщили в ведомстве.

Для того чтобы распознать воздушные цели и предотвратить нарушение госграницы России, в воздух подняли истребитель Су-27. В результате российская сторона идентифицировала самолет базовой патрульной авиации Р-8А Посейдон ВМС США, а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВМС Германии.

Самолеты Соединенных Штатов и Германии сопроводил российский экипаж над акваторией Балтийского моря. При этом весь полет Су-27 осуществлялся согласно международным правилам использования воздушного пространства, обратили внимание в сообщении.

Ранее Су-27 поднимали на перехват двух самолетов США над Балтийским морем. Летательные аппараты приближались к государственной границе РФ.