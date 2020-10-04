Черноморский флот следит за эсминцем "Дрэгон" ВМС Великобритании в Черном море

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Силы Черноморского флота следят за эсминцем "Дрэгон" ВМС Великобритании, зашедшим в акваторию Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

Отмечается, что "Дрэгон" зашел в акваторию Черного моря 4 октября 2020 года.

В сентябре истребители РФ сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем. В воздух поднимались МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

