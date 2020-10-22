МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

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Российскому истребителю Миг-31 пришлось подниматься к самолету-разведчику RC-135 ВВС США. Операция была проведена в Беринговом море, приводит РИА Новости заявление Национального центра управления обороной России.

По данным центра, нарушения государственной границы РФ не было допущено. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", – говорится в сообщении.

В скором времени экипажу российских истребителей удалось идентифицировать воздушные цели. В результате самолет-разведчик RC-135 ВВС США сопровождался над акваторией Берингово моря. Позднее истребитель РФ вернулся на базу.

Ранее Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Орион ВМС Германии и самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции.