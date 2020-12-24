Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ РФ

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Военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, также фиксируется усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря", – сказал он.

Герасимов подчеркнул, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.

По его словам, также было предложено договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения. Герасимов отметил, что реакции на все эти предложения не последовало.

Ранее сообщалось, что корабль РФ предотвратил нарушение границы эсминцем ВМС США. Отмечалось, что судно зашло за линию границы на два километра в заливе Петра Великого.

В Госдуме операцию США назвали политической провокацией демонстративного характера.

