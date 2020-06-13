В США объяснили, почему Россия боится вторжения НАТО

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Американский публицист Питер Сучиу в журнале The National Interest опубликовал статью, в которой объясняется настороженное отношение России к НАТО.

Он подчеркнул, что РФ часто фиксирует повышенную военную активность альянса у своих границ, что не может не увеличивать тревожность. По словам Сучиу, Россия сейчас более уязвима, чем другие страны бывшего социалистического лагеря Восточной Европы, которые уже вошли в состав НАТО.

Кроме того, аналитик обратил внимание на историю России. Он отметил, что на протяжении столетий стране приходилось отбиваться от западных держав, будь то Германия, Швеция, Польша, Франция и даже США.

В связи с этим, по мнению Сучиу, усиление армии и флота со стороны РФ является вполне закономерным явлением.

Впрочем, в России расширение военной активности НАТО действительно вызывает беспокойство. В частности, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской рассказывал, что за апрель-май в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков, которые летают возле российских границы. Кроме того, военная активность НАТО, по словам Рудского, увеличилась и в Арктике.

Ранее обеспокоенность вызвало появление военных кораблей альянса в Баренцевом море. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал это угрозой для России. Он отметил, что любое проявление военной силы у границ страны расценивается как угроза безопасности РФ. Впоследствии же корабли НАТО ушли из вод Баренцева моря.