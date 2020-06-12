Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

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Североатлантический альянс (НАТО) предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителя союза Оаны Лунгеску.

Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству [с Украиной], невзирая на пандемию коронавируса", – заявила представитель альянса.

Новый статус, тем не менее, не означает, что были приняты какие-либо решения в отношении членства Киева в НАТО. Тем не менее, Украина получит доступ к программе по повышению военной совместимости сил, к учениям союза и улучшит каналы обмена информацией.

Украина стала шестой страной, получившей статус партнера расширенных возможностей. Ранее его присвоили Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции.

В начале июня на Украине призвали продолжать переговоры по ситуации в Донбассе без участия России, но при содействии Великобритании и США. Вице-премьер Алексей Резников заявил о необходимости "будапештского формата" урегулирования.

