Ударная группа кораблей ВМС США и Британии покинула Баренцево море

Фото: LPhot Dan Rosenbaum, HMS Ken

Группа кораблей НАТО, представленная судами США и Великобритании, покинула Баренцево море у границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

В состав флотилии входили эсминцы ВВС США "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", а также британский фрегат "Кент". Их сопровождали разведывательные самолеты P-8A и RC-135.

Из заявления адмирала ВМС США Джеймса Фогго следовало, что эскадра вышла на патрулирование в Баренцево море, чтобы отработать навигацию "в арктических и европейских водах".

Группа кораблей НАТО вошла в Баренцево море 4 мая. Их сразу стали сопровождать суда Северного флота РФ.

