Адмирал назвал корабли НАТО в Баренцевом море угрозой для России

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Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал корабли НАТО в Баренцевом море угрозой для России, передает ИА "НСН".

Попов заявил, что любое проявление военной силы у границ страны расценивается как угроза безопасности РФ. При этом он добавил, что у Северного флота достаточно своих сил и средств, чтобы противостоять подобным группировкам при военном конфликте.

"Это просто демонстрация силы и единства НАТО. Они давно уже в Баренцевом море в таком составе не бывали. Это ожидаемые действия: сейчас в Баренцевом, а потом в Черном море и на Балтике. Им необходимо активизировать силы НАТО, чтобы оправдать средства, которые на него тратятся", – подчеркнул адмирал.

Впервые корабли НАТО вошли в Баренцево море утром 4 мая. Их сопровождение оперативно начали корабли и береговые средства контроля Северного флота РФ. Под их контроль попали эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании.

Спустя день – 5 мая – в море вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В министерстве обороны России сообщили, что судно выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также проведет учения по борьбе с кораблями условного противника.

Силы и средства Военно-морского флота РФ регулярно берут на сопровождение корабли НАТО, в том числе в акватории Черного моря. В апреле сообщалось, что Черноморский флот взял на сопровождение эсминец Porter.

