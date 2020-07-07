Корабли НАТО вошли в Черное море

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Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского Национального центра управления обороной РФ.

В состав минно-тральной группы Североатлантического альянса вошли сразу несколько кораблей – это греческая плавучая база снабжения "Алиакмон", испанский тральщик "Тамбре" и итальянский корабль "Гаэта".

На данный момент Черноморский флот отслеживает действия группы НАТО.

В конце июня российские истребители Су-27 были подняты на перехват нескольких американских самолетов. Государственные границы РФ они не нарушали.

В тот же день стало известно о начале военно-морских учений НАТО в Атлантическом океане. Группа судов находится у Исландии. Продлятся учения до 10 июля.

