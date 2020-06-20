Эксперт назвал наиболее вероятное направление удара США по России

Фото: US Army / Sgt. Paige Behringer

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что США прорабатывают нанесение удара по России через Северный полюс, так как это кратчайший путь между странами, сообщает газета "Известия".

"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс", – сказал эксперт, комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике.

По словам Шурыгина, "учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли".

Когда СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты, которые доставляют стратегические бомбардировщики.

При это Шурыгин отметил, что и российская стратегическая авиация отрабатывает подобные действия.

Ранее журнал Forbes сообщил, что сокращение американского контингента в Германии ослабит позиции НАТО, в том числе в случае гипотетического конфликта с Россией.

Дональд Трамп готовится вывести из Германии порядка 10 тысяч военных. При этом уточняется, что решение было принято в одностороннем порядке.