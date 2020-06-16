Российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками

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Новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками, сообщает газета "Известия".

На борту для этого появится специальная аппаратура связи и управления. Пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение, а в дальнейшем и управлять их полетом.

Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут почти неуязвимы для ПВО противника.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал, что в 2020 году возможно заключение долгосрочного контракта на выпуск модернизированных Ка-52М. По данным Минобороны, ведомство хочет приобрести 114 усовершенствованных разведывательно-ударных вертолетов "Камова". Государственные испытания первых прототипов усовершенствованного Ка-52М планируется завершить до конца 2022 года.

Ка-52 с 2016 года применяют в Сирии. По отзывам военных, боевая машина хорошо зарекомендовала себя.

По инициативе Минобороны у Супераллигатора усилят бронирование, обновят бортовой комплекс самообороны от ПЗРК и ракет "воздух-воздух". Усовершенствуют обзорно-прицельную систему ГОЭС-451, чтобы увеличить дальность обнаружения и распознавания целей.

Вертолет получит возможность автоматического сопряжения с комплексом разведки, управления и связи Сухопутных войск "Стрелец". Еще одно нововведение – возможность использования машинами новых дальнобойных боеприпасов.