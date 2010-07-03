Военный эксперт назвал преимущества модернизированной пушки "Малка"

14:06
14:06
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Преимущества модернизированной самоходной пушки "Малка" – одной из самых мощных в мире – перечислил военный специалист, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Эксперт напомнил, что калибр артиллерийской самоходной установки "Малка" – 203 миллиметра. "Сейчас у нас все переходит на автоматизированную систему управления, в которой такого рода огневые средства объединяются в разведывательно-огневые контуры", – рассказал Леонков в беседе с RT.
По его словам, цели для самоходной пушки могут задавать "различные разведывательные комплексы: и наземные, и воздушные". Они будут "давать указания расчетам этих артиллерийских орудий, и те будут производить высокоточную стрельбу", уточнил военный специалист.
Как пояснил Леонков, именно благодаря модернизации артиллерийские установки смогут работать как единое целое "с другими средствами артиллерии, с системами залпового огня, пулевой артиллерии". Это позволит пушкам "Малка" наносить "высокоточные сокрушительные удары всем своим арсеналом", подчеркнул эксперт. В арсенал пушки входят осколочно-фугасные снаряды разного типа, включая кассетные, бетонобойные и активно-реактивные с максимальной дальностью 50 километров, добавил военный специалист.
О завершении работ по модернизации самоходной пушки "Малка" ранее объявила компания "Уралтрансмаш". Орудие получило новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.
В конце сентября новейший российский ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Испытательный полет длился более получаса. Военные отработали взаимодействие между летательными аппаратами. По словам специалистов, "Охотник" расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.
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