Военный эксперт назвал преимущества модернизированной пушки "Малка"

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Преимущества модернизированной самоходной пушки "Малка" – одной из самых мощных в мире – перечислил военный специалист, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что калибр артиллерийской самоходной установки "Малка" – 203 миллиметра. "Сейчас у нас все переходит на автоматизированную систему управления, в которой такого рода огневые средства объединяются в разведывательно-огневые контуры", – рассказал Леонков в беседе с RT.

По его словам, цели для самоходной пушки могут задавать "различные разведывательные комплексы: и наземные, и воздушные". Они будут "давать указания расчетам этих артиллерийских орудий, и те будут производить высокоточную стрельбу", уточнил военный специалист.

Как пояснил Леонков, именно благодаря модернизации артиллерийские установки смогут работать как единое целое "с другими средствами артиллерии, с системами залпового огня, пулевой артиллерии". Это позволит пушкам "Малка" наносить "высокоточные сокрушительные удары всем своим арсеналом", подчеркнул эксперт. В арсенал пушки входят осколочно-фугасные снаряды разного типа, включая кассетные, бетонобойные и активно-реактивные с максимальной дальностью 50 километров, добавил военный специалист.

О завершении работ по модернизации самоходной пушки "Малка" ранее объявила компания "Уралтрансмаш". Орудие получило новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.

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