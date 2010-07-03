"Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

Новейший российский ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости.
Испытательный полет длился более получаса. Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57. Отмечается, что "Охотник" расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.
"Охотник" станет первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах России. Он выполнен с применением таких материалов, что делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.
Впервые сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ".
В июне телеканал "Звезда" опубликовал видео испытательного пуска новой российской противоракеты. Военные запустили ее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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