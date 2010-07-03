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18:40

Состоялся первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

технологии безопасность

18:40

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Фото: info.sibnet.ru

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет в рамках программы испытаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Полет продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

Новейший беспилотник "Охотник" выполнен с применением стелс-технологии, у него отсутствует хвостовое оперение. Взлетная масса аппарата достигает 20 тонн.

Впервые сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ".

В июне телеканал "Звезда" опубликовал видео испытательного пуска новой российской противоракеты. Военные запустили ее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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технологии безопасность

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