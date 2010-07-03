Немцы испугались новой российской противоракеты

У России есть преимущество в сфере производства сверхбыстрых ракет, а новая российская перехватывающая ракета PRS-1M – настоящее "оружие Судного дня". Такое мнение высказал немецкий обозреватель Гернот Крампер, сообщает ИА "НСН". Ранее подобную оценку давали российскому комплексу "Статус-6".
У PRS-1M нет такого широкого применения, как у российских систем С-400 и С-500. Она создана только для возможной ядерной войны и предназначена для перехвата атакующих ядерных ракет США.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов рассказал, что это торпеда с мощнейшей ядерной боеголовкой. Ее могут направить к побережью противника, где она будет ждать команды.
"А затем в "час Х" произвести там не только ядерное заражение, но и геофизические катаклизмы. А называется оно американцами оружием "Судного дня" ради устрашения. Их промышленному комплексу нужны дополнительные бюджетные средства, они недавно выбили деньги на создание гиперзвуковой тактической ракеты, а сейчас, видимо, выбивают средства на создание аналога нашего "Статуса-6", – предположил он.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что эти торпеды используют только в случае применения ядерного оружия против России.
"Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны", – подчеркнул он.
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