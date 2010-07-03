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06:12

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"

за рубежом безопасность

06:12

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Фото: EPA/TASS/Jim Lo Scalzo

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие РФ".

По его словам, сейчас Россия "имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы", передает портал News.ru.

Также Эспер, комментируя военные разработки в интервью телеканалу Fox News, сообщил, что США могут создать гиперзвуковое оружие "в течение пары лет".

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в 2021 году.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее обвинил Россию в краже технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия.

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