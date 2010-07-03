Помощник Трампа обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия.

Таким образом в интервью радиостанции "Голос Америки" он прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском.

По его словам, инцидент свидетельствует о том Россия тратит достаточно средств на оборону, несмотря на то, что "экономика РФ приблизительно размером с нидерландскую".

В частности, речь идет о модернизации ядерного арсенала и создании новых видов средств доставки, передает ТАСС.

При этом, как заявил Болтон технологии гиперзвуковых планирующих летательных аппаратах и гиперзвуковых крылатых ракета были украдены у США.

Помощник Трампа считает, что "этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут заполучить его, остается реальной проблемой для Вашингтона и союзников".

Он полагает, что инцидент в Архангельской области демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия".

Новейшие российские ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком начали поступать на вооружение ракетных войск стратегического назначения РФ в мае.

Некоторые американские эксперты отметили, что США не способны перехватить "Авангард". Как отметили в Washington Examiner, российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему США.