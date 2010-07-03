Путин оценил значение лазерного оружия для России

В России очень важна своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия, заявил Владимир Путин. Он пояснил, что этот вид вооружения будет определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь XXI век.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах, имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась на 80% и выросла в 1,5 раза. За шесть лет провели большую работу по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов.

Он отметил, что от способности эффективно решать задачи в космосе, связанные с обеспечением безопасности, "напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета".