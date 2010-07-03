Россия увеличила группировку спутников военного и двойного назначения в 1,5 раза

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Владимир Путин заявил, что российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась на 80% и выросла в 1,5 раза, сообщает РИА Новости.

"За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения", – заявил президент РФ на военном совещании в Сочи.

Он отметил, что от способности эффективно решать задачи в космосе, связанные с обеспечением безопасности, "напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета".

Ранее Путин заявил о необходимости к 2028 году оснастить три авиационных полка новыми истребителями пятого поколения Су-57.