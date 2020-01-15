Противолодочный самолет на базе пассажирского появится в России

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Базой нового противолодочного авиационного комплекса (ПлАК) станет пассажирский лайнер Ту-204 или его вариант Ту-214. Технические требования подготовил Главкомат ВМФ, сообщает газета "Известия".
Преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда. В состав ПлАКа также войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины и противолодочное вооружение.
Машину оснастят самым современным вооружением и оборудованием, включая боевых роботов. Эксперты считают, что комплекс станет грозой атомных подводных лодок противника. Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры, под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера. Востребован он будет и для обеспечения действий российских боевых кораблей в океанах.
Противолодочные самолеты сейчас важны, и Ту-204 хорошо подходит для выполнения их задач, полагает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Новый самолет сможет часами патрулировать заданный район на больших высотах, дистанционно управляя морскими беспилотниками. Высокая крейсерская скорость позволит ему оперативно выдвигаться в любую точку поиска.
Министерство обороны так собиралось модернизировать все свои дальние Ту-142. Они способны вести поиск подводных лодок и морскую разведку в нескольких тысячах километров от берега. Но, по сведениям СМИ, таких машин сейчас в строю не более двух десятков. Это ограничивает возможности российского флота.
В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что воздушный компонент ядерной триады России был усилен благодаря обновлению парка дальней авиации и созданию новых самолетов. Он также поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".
Дальность полета "Калибров" планируют сделать больше вдвое. Создание "Калибра-М" с дальностью полета более 4,5 тысячи километров включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.
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