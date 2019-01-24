Черноморский флот получит два новых малых ракетных корабля

В Минобороны РФ решили повысить ударный потенциал Черноморского флота, включив в его состав два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Об этом сообщает газета "Известия".
Помимо артиллерийского вооружения, оба малых ракетных корабля несут на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". В Главкомате ВМФ уточнили, что новые МРК пополнят 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров. Для этих "малышей", как ласково называют МРК на флоте, уже подготовили экипажи.
Отмечается, что "Ингушетия" – седьмой корабль проекта "Буян-М". Его строительство началось на Зеленодольском заводе в 2014 году. "Грайворон" был заложен годом позже. Хотя первоначально малые ракетные корабли разрабатывали для охраны и защиты экономической зоны государства, пуски "Калибров" по целям в Сирии из акватории Каспийского и Средиземного морей показали новые боевые возможности этих судов.
По мнению экспертов, наращивание сил Черноморского флота вызвано обострением ситуации в Азовском море и потенциальным ростом присутствия кораблей НАТО в Черном море. "В последнее время Черное море стало зоной острой политической конкуренции, мы постоянно видим там не только корабли государств, имеющих выход к нему, но и США, а также других стран НАТО", – пояснил президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее сообщалось, что дальность полета ракеты "Калибр" планируют увеличить вдвое – до 4,5 тысячи километров. Новыми крылатыми ракетами оснастят крупные надводные корабли. По данным СМИ, работы по созданию "Калибра-М" включены в госпрограмму вооружения до 2027 года.
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