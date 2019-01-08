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15:21

Дальность полета ракеты "Калибр" планируют увеличить вдвое

безопасность политика

15:21

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Российские специалисты работают над созданием крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тысячи километров для Военно-морского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника агентства, создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны.

Создание "Калибра-М", как сообщил агентству источник, включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Предполагается, что новая ракета будет отличаться не только дальностью стрельбы, но и габаритами – она будет ощутимо больше.

По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли.

Ранее сообщалось, что противолодочную систему "Пакет", которая является новейшим оружием военно-морского флота РФ, оценили СМИ США.

Система представляет собой мощную и универсальную систему вооружения с многоцелевой пусковой установкой. Дальность действия установки составляет 10,8 тысячи метров.

безопасность политика

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