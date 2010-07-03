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Ракетоносец "Князь Владимир" произвел испытательный пуск ракеты "Булава"

Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
технологии безопасность

Фото: Минобороны России

С новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" был произведен выстрел баллистической ракетой морского базирования "Булава". Об этом проинформировали на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.

"Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ракета выполнила свою боевую задачу в штатном режиме, а ее учебно-боевые блоки появились на полигоне в обозначенное заранее время. Факт прилета был зафиксирован с помощью средств объективного контроля.

В пресс-службе добавили, что закрытие района стрельбы производили корабли обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ранее Минобороны опровергло информацию о сбое на учениях "Гром-2019". Сообщалось, что отмена пуска одной из баллистических ракет с атомной подлодки "Рязань" никак не повлияла на успешные результаты маневров.

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