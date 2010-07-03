Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях "Гром"

Фото: Минобороны России

В Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Видео: телеканал "Звезда"

Маневрами руководил президент РФ Владимир Путин. В учениях "Гром-2019" принимали участие наземная, морская и авиационная силы стратегического сдерживания. По данным Минобороны, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.

Подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет из Баренцева и Охотcкого морей по полигонам Кура и Чижа на Камчатке и в Архангельской области, соответственно. Корабли Каспийской флотилии и Северного флота в ходе маневров запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, баллистическую ракету запустила стратегическая система "Ярс", а комплексы "Искандер" произвели пуски крылатых ракет. Также в рамках учений ракеты воздушного базирования запустили по наземным целям самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Как объявили в Минобороны РФ, поставленные задачи были выполнены, все ракеты поразили намеченные цели.

Ранее аналитики Польского института международных отношений (PISM) выразили обеспокоенность из-за возросшей мощи российской армии. В Польше заявили, что Россия якобы "проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту". По словам военного политолога Андрея Кошкина, Варшава пытается распускать слухи о "российской агрессии", чтобы обосновать огромные затраты на оборону.