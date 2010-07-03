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Безопасность

15:12

Путин руководил пуском ракет на учениях "Гром"

безопасность

Фото: Минобороны России

Владимир Путин руководил пусками баллистических и крылатых ракет в ходе стратегических командно-штабных маневров "Гром-2019". Об этом сообщает News.ru.

Как уточнили в Минобороны РФ, в рамках учений провели тренировку сил и средств "наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания". В частности пусками ракет руководили из Национального центра управления обороной.

Поставленные перед военными задачи были выполнены. Все ракеты достигли целей в соответствии с заданными характеристиками, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее польские аналитики выразили опасения из-за возросшей мощи российской армии. Как сказано в отчете Польского института международных отношений (PISM), Россия якобы "проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту". Военный политолог Андрей Кошкин пояснил, что, распуская слухи, Варшава пытается использовать миф о "российской агрессии", чтобы обосновать огромные затраты на оборону, в частности покупку дорогого вооружения у США.

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