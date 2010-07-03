В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

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Польские аналитики дали оценку российским военным учениям "Центр-2019". Они отметили возросшую мощь ВС России и прогресс военной реформы.

"Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы", – сказано в отчете Польского института международных отношений (PISM).

Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT объяснил, что Варшава пытается использовать миф о "российской агрессии", чтобы обосновать огромные затраты на оборону, в частности покупку дорогого вооружения у США.

"Эта история каждый день поражает нас новыми подробностями о выдуманных военных планах", – добавил политолог Александр Асафов. По его словам, распускаемые польскими властями слухи оторваны от реальности и не выдерживают никакой критики. "Похоже на научную фантастику", – подытожил эксперт.

Варшава также старается закрепить за Россией образ агрессора, постоянно обвиняя Москву в "дезинформации", считает Асафов. "Эти заявления нужны для продвижения тем "угрозы", создания максимально негативных характеристик, образа страны без союзников", – пояснил аналитик. Однако, напомнил эксперт, в действительности "в военной сфере РФ сотрудничает с Турцией, Венесуэлой, обсуждается поставка военной техники Саудовской Аравии". "И это не говоря уже о партнерах по ОДКБ и другим блокам", – отметил он.

Главные учения года – "Центр-2019" – Россия провела с 16 по 21 сентября. В них участвовало около 128 тысяч военных, а также более 20 тысяч единиц техники и вооружения, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. К российским военным маневрам присоединились военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Индии и Узбекистана. Как подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, учения "Центр-2019" не были направлены против других стран, а "под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании России участвовать в гонке вооружений. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, анонсировавшего разработку "невероятных новых вооружений". При этом Песков отметил, что в Москве внимательно наблюдают за всеми опытно-конструкторскими разработками США.