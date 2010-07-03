Военные РФ произведут запуск крылатых и баллистических ракет с 15 по 17 октября

Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ/снимок с видео

Российские военные проведут стратегическое командно-штабное учение, в рамках которого запланированы запуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура". Мероприятия пройдут с 15 по 17 октября, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.



"В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях", – говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие около 12 тысяч человек.

"К участию в учении привлекаются: 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники", – заявили в ведомстве.

На учениях проверят уровень подготовки органов военного управления, а также совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава.

Зенитный ракетный полк в конце сентября провел боевые пуски ракет комплексов С-400 на полигоне "Телемба" в Бурятии. К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", подразделения обеспечения, а также более 150 военнослужащих. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку – на Камчатку. Целью пуска было подтверждение летно-технических характеристик ракеты.

А в конце августа с подлодок "Тула" и "Юрий Долгорукий" успешно выполнили пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава". Атомные подлодки проекта 667БДРМ "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" запустили баллистические ракеты по полигону "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области в рамках боевой подготовки.

