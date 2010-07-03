Выпущенные с подлодок в Баренцевом море баллистические ракеты успешно поразили цели

09:04
09:04
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Фото: mil.ru
В субботу, 24 августа, с подлодок "Тула" и "Юрий Долгорукий" успешно выполнили пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Атомные подлодки проекта 667БДРМ "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" запустили баллистические ракеты по полигону "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области в рамках боевой подготовки.
"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", – говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что ракеты запустили из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что баллистическая ракета "Сармат" сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны. Он добавил, что предприятия Роскосмоса не отстают от графика по основным направлениям оборонзаказа.
"Сармат" должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Работы по проекту начались восемь лет назад. В 2018 году Владимир Путин объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.
В феврале президент отметил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По его словам, это результат системных, целенаправленных мер государства, а также огромной, напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности. А осенью прошлого года глава государства поручил начать разработку новых видов вооружений.
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