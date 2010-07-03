Песков заявил о нежелании России участвовать в гонке вооружений

12:39
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, хотя в Кремле и опасаются ее нового витка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа, анонсировавшего разработку "невероятных новых вооружений".
"Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны и для обеспечения паритета", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
При этом он добавил, что в Москве внимательно наблюдают за всеми опытно-конструкторскими разработками, которые проводятся в США по созданию новых систем вооружений.
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений. Такое заявление он сделал 22 августа на созванном Россией и Китаем экстренном заседании Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний США.
18 августа в Калифорнии Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.
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