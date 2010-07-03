Минобороны опровергло информацию о сбое на учениях "Гром-2019"

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

Во время учений "Гром-2019" было решено отменить запуск одной из баллистических ракет с атомной подлодки "Рязань" после оценки ее состояния, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты учений, и все предусмотренные задачи выполнены в полном объеме.

Отмечается, что целью учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", – цитирует Минобороны РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нештатная ситуация произошла на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019". Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" должен был сделать два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", но провел лишь один. Отмечалось, что это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду о пуске.

17 октября в Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Сообщалось, что маневрами руководил Владимир Путин.

