СМИ сообщили о сбое на учениях "Гром-2019"

Фото: министерство обороны РФ/ТАСС

Нештатная ситуация произошла на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" должен был сделать два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа". Первый пуск осуществили 17 октября, а вот вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки.

Источники из Минобороны предполагают, что это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду о пуске. Выяснять причины сбоя будет специальная комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" – последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар". Он вооружен жидкостными двухступенчатыми ракетами Р-29Р, которые могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6,5 тысячи километров.

17 октября в Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Маневрами руководил Владимир Путин. В учениях "Гром-2019" принимали участие наземная, морская и авиационная силы стратегического сдерживания. По данным Минобороны, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.

Подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет из Баренцева и Охотcкого морей по полигонам Кура и Чижа на Камчатке и в Архангельской области. Корабли Каспийской флотилии и Северного флота в ходе маневров запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, баллистическую ракету запустила стратегическая система "Ярс", а комплексы "Искандер" произвели пуски крылатых ракет. Также в рамках учений ракеты воздушного базирования запустили по наземным целям самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Как объявили в Минобороны РФ, поставленные задачи были выполнены, все ракеты поразили намеченные цели.